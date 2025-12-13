Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama, 3 Sınır Dışı

Adapazarı'nda düzenlenen operasyonun detayları

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri tespit edilen dört yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyon, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemler için adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda 1 kişi tutuklandı, diğer 3 kişinin sınır dışı edilmesi için ise gerekli işlemler başlatıldı.

