2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Yeni Trafik Cezaları 2025'te Başlıyor

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 2025 yılına ait yeni trafik cezaları konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Resmi Gazete’de onaylanması durumunda, en düşük trafik cezası 2.500 TL, en yükseği ise 370.000 TL olarak belirleniyor. Bu yeni düzenleme, trafik güvenliğini artırmayı ve caydırıcılığı sağlama hedefi taşıyor.

Cezalar Uçuk Seviyelere Ulaşıyor

Özellikle plaka sahteciliği, tehlikeli sürüş, cep telefonu kullanımı ve alkollü araç kullanımı gibi konularda cezaların artması bekleniyor. Uzmanlar, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Plaka Sahteciliği Cezaları

Yeni düzenlemelerin en dikkat çekici maddelerinden biri olarak plaka sahteciliği öne çıkıyor. Sahte veya tahrif edilmiş plaka ile yakalanan sürücüler, 140.000 TL ceza alacak ve araçları 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Tekrarında ise ceza 280.000 TL'ye yükselebilecek.

Tehlikeli Sürüşe Ağıt Ceza

Trafikte tehlikeli sürüş alışkanlıklarına karşı yeni ceza uygulamaları devreye girecek. Drift yapan sürücüler için ceza 140.000 TL olurken, araçlarından inerek saldırı girişiminde bulunanlar 180.000 TL ceza ile karşılaşacak. Trafik polisinin dur ihtarına uymamak ise 200.000 TL ceza ve ehliyetin 60 gün boyunca men edilmesiyle sonuçlanacak.

Kaza Yerinde Kaçma Ceza

Kaza ve olay yerinden kaçan sürücüler, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda bir ila üç yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Ehliyetsiz Sürücülere Ağır Cezalar

Ehliyeti olmayan bir sürücü, araç kullanırken yakalanırsa 40.000 TL ceza ödeyecek. Geçici olarak ehliyeti alınmış veya iptali yapılmış sürücüler ise 200.000 TL ceza ile yargılanacak.

Alkollü Araç Kullanımına İlişkin Ceza Tutarları

Uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücülere 150.000 TL ceza kesilecek. Alkol limitini aşan sürücüler için ise ceza tutarları ilk ihlalde 25.000 TL, ikinci ihlalde 50.000 TL ve üçüncü ihlalde 150.000 TL olacak. Alkol veya uyuşturucu testine itiraz eden sürücüler de 150.000 TL ceza ile karşı karşıya kalacak.