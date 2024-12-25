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2025 Yılı Bilirkişilik Ücret Tarifesi Açıklandı

Adalet Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin bilirkişi ücretlerini belirledi ve Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 04:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 04:04
2025 Yılı Bilirkişilik Ücret Tarifesi Açıklandı

2025 Yılı Bilirkişilik Ücretleri Resmi Gazete'de Yayınlandı

Adalet Bakanlığı, "2025 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi"ni Resmi Gazete'de yayımlayarak, adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyeti için geçerli olacak ücretleri belirledi.

Yeni tarifeye göre, gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri çeşitli mahkeme türlerine göre değişiklik göstermekte. İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler nedeniyle bilirkişi ücretleri 1600 lira olarak belirlenirken, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için ücret 2.700 lira olacaktır.

Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için bilirkişi ücreti 2.100 lira, asliye ticaret ve fikri- sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için ise 3.200 lira olarak belirlenmiştir.

İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2.700 lira, asliye ceza mahkemelerinde görülen işler için 2.700 lira, ağır ceza mahkemelerinde ise 3.200 lira ödenecek. Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen işler için 3.400 lira, Yargıtay ve Danıştayda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için ise 4.200 lira bilirkişi ücreti belirlendi.

Özel hukuk tüzel kişilerine yukarıda belirtilen dava ve işler için 4.400 lira bilirkişi ücreti ödenecek.

Öte yandan, 29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" yürürlükten kaldırılarak yeni tarifenin yürürlüğe gireceği tarih 1 Ocak 2025 olarak duyuruldu.

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