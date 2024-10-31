2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülüyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2025 yılı bütçesine ilişkin detayları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda paylaştı.

Kamu Denetçiliği Kurumu Bütçesi

Şeref Malkoç, sunumunda Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) bünyesinde yapılan çalışmaları ve alınan şikayet başvurularını aktardı. Malkoç, "Bu yıl toplam 236 bin 532 şikayet başvurusu aldık. 78 bin 123 başvuruda tavsiye kararı verildi," şeklinde bilgi verdi.

Bazı başvuruların dostane çözüm yöntemleri ile sonuçlandırıldığını belirten Malkoç, vatandaştan gelen sorunların mahkemesiz bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu vurguladı. “Verdiğimiz kararlar, idarelerin uygulamalarını değiştirdi. Kararlara uyma oranında şu anda yüzde 80'i yakaladık,” ifadelerini kullandı.

Sayıştay Raporları

Sayıştay Başkanı Metin Yener, denetim faaliyetleri hakkında bilgi vererek, geçen yıl 20 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi ve 167 ilçe belediyesinin denetlendiğini aktardı. Ayrıca, bu yıl siyasi partilerle ilgili 33 raporun Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiğini duyurdu.

Bu sunumlar, kamu denetimi ve mali yönetim konularındaki şeffaflığın artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.