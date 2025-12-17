Tokat Belediyesi'nde Dinleme Cihazı İddiası: 2 Kişi Tutuklandı

Tokat Belediyesi'nde Canikli Konağı'nda dinleme cihazı bulundu

Tokat Belediyesi'ne ait Canikli Konağı'nda yapılan kontrollerde dinleme cihazı tespit edilmesi üzerine belediye ve emniyet birimleri alarma geçti.

Soruşturma ve inceleme başlatıldı

Olayın bildirilmesiyle birlikte Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda adli ve teknik inceleme başlatıldı. Konak, ekiplerce güvenlik altına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı araştırma yürütüldü.

Gözaltı ve tutuklamalar

Soruşturma kapsamında belediye personellerinin ifadeleri alınırken, dışarıdan belediyeye bilgi işlem hizmeti veren E.Y. ile belediye bilgi işlem personeli Y.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirirken, konak ve kurum içi incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

