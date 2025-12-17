Güllü’nün Oğlu İfade Verdi: 'Atacağım camdan' Sözlerini Ablam Tuğyan Söyledi

Olay ve soruşturmanın son durumu

Yalova’da 26 Eylül’de, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta pencereden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü (52) ile ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçundan tutuklandı; Sultan Nur Ulu ise ev hapsiyle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili müşteki sıfatıyla ifade veren Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, olay gününde İstanbul’da olduğunu belirtti ve soruşturma kapsamında ses kayıtlarına dair değerlendirmelerini paylaştı.

Ses kayıtlarına ilişkin ifadeler

Gülter, ses kayıtlarını internetten dinlediğini belirterek, bazı sözlerin annesine, bazı sözlerin ise ablası Tuğyan’a ait olduğunu söyledi. İfade ettiği tespitler arasında şunlar yer aldı:

'Hadi görüşürüz' sözcüğünü söyleyen kişinin annem olduğunu düşündüğünü ancak kesin olmadığını belirten Gülter, dinlediği kayıtlardan bazı alıntıları şöyle aktardı: 'Herkes tamam mı? O ne lan? Valla şahane bak. Bak, manyaklara bak. Gel, gel. Kız gelsene buraya. Kız gel. Orospu' şeklindeki sözlerin annesine ait olduğunu, 'Bırak beni' olarak duyulan sesin yine annesine ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

Gülter, videoda dinlediği 'Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan' ifadelerini ise ablası Tuğyan’ın söylediğini aktardı. Ayrıca kayıtlarda 'Gerek var mı?' veya 'Kelebek var mı?' şeklinde duyduğu sözleri de ablasının söylediğini belirtti. Videonun sonundaki 'Hadi görüşürüz' sözünü ise bazen annesinin, bazen Tuğyan’ın sesine benzettiğini ama net bir tespit yapamadığını söyledi.

Eve giriş, kasa ve materyaller

Gülter, olay günü Yalova’da bulunmadığını, anne ve ablası arasında sık sık tartışma çıktığını ancak bunun daha önce fiziki şiddete dönüşmediğini aktardı. Taziye için eve girme girişiminde anahtar sorunu yaşadığını, şifreli kapıya ulaşamayınca komşu Seval teyzenin terasından içeri girdiğini söyledi.

Annelerin kasasında para veya altın bulunmadığını, kasadan çıkanların arasında ise yeşil sırt çantasına konulmuş ananesinin kesilmiş saçı, annesinin banka hesap cüzdanları, annesinin yazdığı şarkı sözleri ve telif haklarına ilişkin evraklar olduğunu belirtti.

Cam korkusu ve olası senaryolar

Gülter, annesinin camlardan korktuğunu, o dar pencereli alana kendiliğinden yaklaşmayacağını söyleyerek camın açık olmasının üç olası nedenini sıraladı: 'Camı kapatmak için yaklaşmış olabilir, kelebek gibi küçük bir böceği almak istemiş olabilir ya da birinin onu cama götürmüş olması.' Ablasının odasındaki düzen değişikliğinin annesinin itirazına yol açmış olabileceğini de ifade etti.

Tuğyan, Kervan ve şüpheler

Oğlu, ablası Tuğyan’ın hayatındaki erkek Kervan için çevresini karşısına alacak, menfaatleri uğruna hareket edebilecek biri olduğunu söyledi. 'Kervan için Ablan Tuğyan anneni öldürebilir mi?' sorusuna cevap olarak Gülter, 'Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir.' dedi.

Gülter, ablasının geçmişte uyuşturucu kullandığını annesinden bildiğini; ablasının kendi beyanına göre 5-7 yıl önce bıraktığını söylerken, ablasını 'çok yalan söyleyen biridir, 10 lafından 9’u yalandır' şeklinde nitelendirdi.

Şüphe, umut ve talepler

Olayın bir cinayet olabileceğine dair şüphelerinin zaman zaman oluşup kaybolduğunu söyleyen Gülter, ablasının videolardaki üzüntüsünü gördüğünü, bu yüzden böyle bir şey yapabileceğine inanmak istemediğini belirtti. Eğer annesinin ölümü bir cinayet sonucuysa, 'yapan, düşünen, olaya karışan herkesten şikayetçi olacağını' söyledi ve gerçeğin açığa çıkmasını talep etti.

Gülter, Tuğyan’ın olaydan sonra kendisine annesini ittim gibi bir itiraf söylemediğini, kaçma planlarıyla ilgili bilgisi olmadığını ifade etti. Ayrıca telefonunu savcılığa inceleme için verdiğini belirtti.

Sonuç

Soruşturma ve adli süreç devam ederken, Güllü’nün oğlunun verdiği ifadeler ses kayıtlarına yönelik yeni değerlendirmeler getiriyor. Yetkililerin yapacağı kriminal incelemeler ve adli soruşturma, olayın gerçek şekli ve sorumluların tespiti açısından belirleyici olacak.

