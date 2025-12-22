MSC Türkiye Çanakkale Boğazı'ndan Geçti: 24 bin 346 Konteyner Kapasiteli Dev Gemi

MSC Türkiye Çanakkale Boğazı'ndan Geçiş Yaptı

Dev gemi vatandaşların ilgisini çekti

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına 'MSC Türkiye' adıyla denize indirilen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Aşdod Limanı'ndan Kocaeli Limanı'na giden dev konteyner gemisi 'MSC Türkiye', boğazdan saat 11.15'te geçti. 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip gemi, devasa boyutlarıyla kıyıda toplanan vatandaşların dikkatini çekti.

Liberya bayraklı ve 399,9 metre uzunluğundaki gemiye, Çanakkale Boğazı'nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı 'KURTARMA 15' ve 'KURTARMA 16' römorkörleri eşlik etti. Gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Kocaeli Limanı'na doğru yol aldı.

Geçiş sırasında diğer gemiler bilgilendirilerek boğaz, kuzey-güney tek yönlü olarak saat 06.30 ile saat 14.45 arası trafiğe kapatıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KONTEYNER GEMİLERİNDEN OLAN VE CUMHURİYET'İN 100’ÜNCÜ YILI ANISINA ‘MSC TÜRKİYE’ ADIYLA DENİZE İNDİRİLEN GEMİ, ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇTİ.