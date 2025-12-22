DOLAR
MSC Türkiye Çanakkale Boğazı'ndan Geçti: 24 bin 346 Konteyner Kapasiteli Dev Gemi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına 'MSC Türkiye' adıyla denize indirilen dev konteyner gemisi, 24 bin 346 konteyner kapasiteli olarak Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:15
MSC Türkiye Çanakkale Boğazı'ndan Geçti: 24 bin 346 Konteyner Kapasiteli Dev Gemi

MSC Türkiye Çanakkale Boğazı'ndan Geçiş Yaptı

Dev gemi vatandaşların ilgisini çekti

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına 'MSC Türkiye' adıyla denize indirilen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Aşdod Limanı'ndan Kocaeli Limanı'na giden dev konteyner gemisi 'MSC Türkiye', boğazdan saat 11.15'te geçti. 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip gemi, devasa boyutlarıyla kıyıda toplanan vatandaşların dikkatini çekti.

Liberya bayraklı ve 399,9 metre uzunluğundaki gemiye, Çanakkale Boğazı'nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı 'KURTARMA 15' ve 'KURTARMA 16' römorkörleri eşlik etti. Gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Kocaeli Limanı'na doğru yol aldı.

Geçiş sırasında diğer gemiler bilgilendirilerek boğaz, kuzey-güney tek yönlü olarak saat 06.30 ile saat 14.45 arası trafiğe kapatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

