Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 106. Yılı Seymenlerle Kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yılı, Ankara Kulübü Derneği öncülüğünde Resim ve Heykel Müzesi'nde Seymenler ve vatandaşlarla kutlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 20:36
Resim ve Heykel Müzesi'nde tören

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, Ankara Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Törenler, Resim ve Heykel Müzesi önünde Seymenler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Etkinlik kapsamında "Sinsin ateşi" yakıldı ve ateşin etrafında Seymenler sinsin oyunu oynadı.

Kutlamada geleneksel ritüeller ön plana çıktı ve katılımcılar etkinlikleri ilgiyle takip etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

