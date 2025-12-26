Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 106. Yılı Seymenlerle Kutlandı

Resim ve Heykel Müzesi'nde tören

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, Ankara Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Törenler, Resim ve Heykel Müzesi önünde Seymenler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Etkinlik kapsamında "Sinsin ateşi" yakıldı ve ateşin etrafında Seymenler sinsin oyunu oynadı.

Kutlamada geleneksel ritüeller ön plana çıktı ve katılımcılar etkinlikleri ilgiyle takip etti.

