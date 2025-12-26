DOLAR
Tunceli'ye 16 Yeni Hekim Kadrosu: 126’ncı DHY Kurası Sonuçlandı

Sağlık Bakanlığı'nın 126’ncı DHY Kurası ile Tunceli'ye 4 uzman, 12 pratisyen olmak üzere toplam 16 hekim kadrosu tahsis edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:11
Tunceli'ye 16 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

126’ncı Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 126’ncı Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Tunceli'ye toplam 16 hekim kadrosu verildi. Tahsis edilen kadroların detayları, ilin sağlık hizmetleri kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kura sonuçlarına göre Tunceli'ye 4 uzman tabip ve 12 pratisyen tabip atanacak. Uzman hekim kadroları acil tıp, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile nöroloji branşlarını kapsıyor. Pratisyen tabipler ise il genelindeki sağlık kuruluşlarında görev yapacak.

Yapılan atamalarla birlikte Tunceli'de sağlık hizmetlerinin daha etkin ve daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Kadro tahsisi, bölgedeki sağlık altyapısını güçlendirmeye katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

