Adana’da 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı

TBMM’de kabul edilen 11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi; Adana Kürkçüler Ceza İnfaz Kurumu'nda 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan hükümlülerin tahliye işlemleri başladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:51
TBMM’de kabul edilen 11. Yargı Paketinin yürürlüğe girmesinin ardından Adana'da hükümlü tahliyeleri başladı.

Adana Kürkçüler Ceza İnfaz Kurumunda, paketten yararlanan ve 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan hükümlüler için tahliye işlemleri uygulanıyor.

Tahliyeler ve Ailelerin Sevinci

Cezaevinden çıkan hükümlüler, aileleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Hükümlüler yakınlarına sarılarak tahliye olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

