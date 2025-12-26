Bakan Memişoğlu: Türkiye Yüzyılı'nda Sağlık Sistemini Güçlendireceğiz

Bakan Memişoğlu: Türkiye Yüzyılı'nda sağlık sistemimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Medistate Çekmeköy Hastanesi açılışında kapsamlı sağlık vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni’ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen sağlıkta dönüşüm sürecine değinerek, İstanbul’un her ilçesinde güçlü ve erişilebilir bir sağlık altyapısı oluşturduklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu, son 10 yılda İstanbul’da 26 yeni hastane ve 5 yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşa ettiklerini belirtti. Bu yatırımlarla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin önemli ölçüde arttığını vurguladı.

Türkiye genelinde hizmet veren 334 Sağlıklı Hayat Merkezi aracılığıyla yürütülen erken tanı ve tarama programlarına dikkat çekildi. Memişoğlu, aile hekimlerinin saha çalışmaları sayesinde yalnızca son bir yıl içinde 35 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sağlık sisteminin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmak için son bir yıl içinde 91 mevzuat düzenlemesi hayata geçirildiğini söyleyen Memişoğlu, hayata geçirilen Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ile özel sağlık yatırımlarının bilimsel veriler ışığında ve bölgesel ihtiyaçlara göre planlandığını belirtti.

Bakan, bu düzenlemelerin özel sektör, kamu ve üniversite hastanelerinin aynı kalite anlayışıyla hizmet sunmasına olanak tanıyan bütüncül bir çerçeve oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca ilaçtan aşıya, tıbbi cihazdan biyoteknolojiye kadar her alanda yerli üretim kapasitesinin artırılmasıyla sağlıkta tam bağımsızlığa kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.

Memişoğlu, sağlık sisteminin erişilebilirliği, kapsayıcılığı ve dirençliliğinin uluslararası alanda takdir edildiğini; bazen diğer ülkelere model olarak önerildiğini belirterek, bu başarının arkasında fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının emekleri ve milletin sağlık sistemine duyduğu güven olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nda bu güveni daha da büyütmeye, sağlık sistemimizi güçlendirmeye ve insanımızın sağlığını her şeyin önünde tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Memişoğlu, sağlıkta sürdürülebilir ve kapsayıcı politikaların önemini bir kez daha vurguladı.

