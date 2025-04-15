234 Şüpheli 'Orkinos-Bulut' Operasyonunda Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen 'Orkinos-Bulut' operasyonunda 234 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu operasyon çerçevesinde 9 şüpheli yurt dışında yakalandı.

Bakan Yerlikaya, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve yurt dışında eş zamanlı olarak yapılan operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol ve Europol işbirliği ile gerçekleştirildiğini aktardı. Operasyon, İstanbul merkezli 20 ilde etkili bir şekilde yapıldı.

Yerlikaya, operasyonda Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD ve birçok Avrupa ülkesiyle bilgi paylaşımı yapıldığını vurgulayarak, hedeflerinin 4 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü olduğunu belirtti. Bu suç şebekeleri, ülkeye ve Avrupa'ya uyuşturucu madde sokmaya çalışıyorlardı.

Operasyonda ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ve 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu hap ile belirlenen hedef şahısların son derece tehlikeli suçlarla bağlantılı olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, bu örgütlerin adam öldürme, yaralama, adam kaçırma gibi suçları da işlediğini ifade etti.

Bakan, bu operasyona 8 ay boyunca hazırlık yapıldığını ve şifreli iletişim sistemlerinin çözüldüğünü belirtti. Europol ile yapılan işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çekerek, dünya genelindeki suç örgütlerine büyük bir darbe indirdiklerini söyledi.

Yerlikaya ayrıca, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içinde değil, küresel düzeyde de suçla mücadelede kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı. Uyuşturucu mücadelesinin devam edeceğini belirten Yerlikaya, "Zehir tacirleriyle savaşımız sürecek" dedi.

Son olarak, operasyonun başarısında emeği geçen tüm kurumlara ve polis teşkilatlarına teşekkür eden Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu yineleyerek, bu konuda kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Orkinos-Bulut" operasyonuna ilişkin basın açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Orkinos-Bulut" operasyonuna ilişkin basın açıklamasında bulundu.