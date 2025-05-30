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3. Uluslararası Aile Sempozyumu: Aile Olmanın Önemi Vurgulandı

İstanbul'da düzenlenen sempozyumda aile yapısının geçmişi ve günümüzdeki durumu ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:17
3. Uluslararası Aile Sempozyumu: Aile Olmanın Önemi Vurgulandı

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Açılış Oturumu Gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu, "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla gerçekleştirildi. Sempozyum, önemli konu başlıkları ve açılış konuşmalarıyla katılımcılara zengin içerikler sunmayı hedefliyor.

Tuncay Cevheroğlu'ndan Çarpıcı Veriler

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, sempozyumda yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'nin doğurganlık oranları üzerinde durarak, "1965'li yıllarda doğurganlık oranımız 5,7'ydi. Şu an 1,48. Bize nüfus planlamasını yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu rakamların, aile yapısının sosyoekonomik etkilerine yönelik derin bir analiz gerektirdiğini vurguladı.

Sempozyum, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çözümler ve politikaların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen önemli bir platform oldu. Katılımcılara, aile dinamikleri üzerine düşünme ve yeni stratejiler geliştirme fırsatı sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nun açılış oturumu Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, açılış oturumunda konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nun açılış oturumu Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, açılış oturumunda konuşma yaptı.

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