3. Uluslararası Bişkek Film Festivali Kırgızistan'da Başladı

Kırgızistan’da Sinemanın Büyülü Dünyası

Kırgızistan'da düzenlenen 3. Uluslararası Bişkek Film Festivali, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde muhteşem bir açılış töreniyle başladı. Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu yılki etkinlik, sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor.

Mavi Halı Geçidi ve Ünlü İsimler

Açılış öncesinde, Bişkek Konser Salonu'nda düzenlenen mavi halı geçidinde, sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler gazetecilere poz verdi. Havanın coşkusunu yansıtan bu anlar, festivale katılanların heyecanını artırdı.

Önemli Açıklamalar

Festivalin açılışı, Kırgız Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikasının Bakanı Mirbek Mambetaliyev tarafından yapıldı. Konuşmasında Kasımaliyev, festivalin, film prömiyerleri ve gösterimlerinin ötesinde, yaratıcı diyalog ve fikir alışverişine olanak tanıyan bir merkez haline geldiğini belirtti. Ayrıca, Kırgızistan'ın sinema alanında en iyi fikir ve girişimleri destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Açılışta, Sovyet döneminin ikonik dizisi Ahtapot'un başrol oyuncusu Michele Placido'ya, sinematografi alanındaki efsanevi başarıları için bir ödül verildi. Yönetmen, yazar, yapımcı ve sinema uzmanlarının katılımıyla zenginleşen festival, toplamda 33 ülkeden 120'den fazla konuğu ağırlıyor.

Festival Programı ve Filmler

Festivalde toplamda 40 film yarışacak ve 4 filmin galası yapılacak. Fransa ve Almanya Film Haftası etkinlikleri de düzenlenecek. Ödül ve kapanış töreni ise 15 Haziran'da gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılan filmler arasında Türkiye'den Aziz Alaca'nın yazıp yönettiği ve başrolünde İlhan Şen'in yer aldığı "Tek Başına" filmi de dikkat çekiyor.

Kırgızistan'da 3. Uluslararası Bişkek Film Festivali, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde açılış töreniyle başladı. Festivalin açılış töreninin düzenlendiği Bişkek Konser Salonu'na gelen sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler mavi halıdan geçerek gazetecilere poz verdi.

Kırgızistan'da 3. Uluslararası Bişkek Film Festivali, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde açılış töreniyle başladı. Festivalin açılış töreninin düzenlendiği Bişkek Konser Salonu'na gelen sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler mavi halıdan geçerek gazetecilere poz verdi.