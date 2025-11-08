4. Uluslararası Tarsus Festivali Kortejle Başladı — Mersin'de Karnaval

4. Uluslararası Tarsus Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, kenti karnavala çeviren kortej yürüyüşüyle başladı. 'Toprakta Tarih, Sofrada Tat, Sokakta Neşe' sloganıyla gerçekleştirilen festival, Tarsus'un tarihini, kültürünü, gastronomisini ve sanatını bir araya getirdi.

Korteje, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer öncülük etti. Binlerce kişinin katıldığı kortej, Tarsus'un simgelerinden Kleopatra Kapısından Yarenlik Alanına kadar coşku dolu görüntülere sahne oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu ve maskotlar yürüyüşe eşlik ederken, vatandaşlar balkonlardan ve iş yerlerinden alkış, konfeti ve bayraklarla destek verdi.

Başkan Seçer: "Festivalimiz halkımızın kabul ettiği, her geçen yıl güzelleşen bir organizasyon"

Vahap Seçer, Yarenlik Alanı'ndaki açılış töreninde festivalin kentle bütünleştiğini vurguladı. Seçer, "Festivalimizin güzel olmasının temel sebeplerinden biri, halkımız tarafından kabul gören, benimsenen ve her yıl daha çok ilgiyle takip edilen bir organizasyon olmasıdır. Tarsus’un tarihini, kültürünü, bereketini ve kardeşlik ruhunu yansıtan bu festival, sadece bir etkinlik değil; barışın, dostluğun ve dayanışmanın bir simgesidir" dedi.

Seçer, Tarsus'un binlerce yıllık mirasına dikkat çekerek, "Tarsus bereketli bir ovadır. Berdan'ın soğuk suları bu ovaya bereket fışkırtır. Aziz St. Paul'den Danyal'a, Eshab-ı Kehf'ten Bilal-i Habeşi'ye kadar birçok tarihi ve dini figürün adının geçtiği bu kent, medeniyetlerin beşiğidir" ifadelerini kullandı.

Mersin ve Tarsus için yatırımlar

Seçer, Tarsus ve Mersin için planlanan hizmet ve yatırımlara vurgu yaparak, "Hem Mersin Büyükşehir Belediyesinin hem Tarsus Belediyesinin Tarsus’a vereceği daha çok hizmet var. Bu kent emin ellerde. Liyakatli kadrolarla, adaletli bir yönetim anlayışıyla halkımızın memnuniyetini daha da artıracağız" dedi.

3 gün sürecek dolu dolu program

Tüm vatandaşları 3 gün sürecek etkinliklere davet eden Seçer, "Bu festivalde herkes kendine göre bir etkinlik bulabilir. Gastronomiden tarihe, felsefeden dansa kadar her alanı kapsayan dolu dolu bir program hazırladık. Uluslararası sanatçıların yer aldığı bu festivalde Tarsus’un ruhunu hissedeceksiniz" diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı'ndan mesaj

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise festivalin kent kültürü açısından önemine değinerek, "Tarsus kültürün doğduğu bir coğrafya. Bu festival, geçmiş ile geleceği aynı gökyüzü altında buluşturuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'ten coşkulu final

Açılış töreninin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Haluk Levent, Tarsuslulara unutulmaz bir gece yaşattı. Memleketinde sahne almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Levent, "İyi ki memlekete geldim. Kasım’da hava da insan da burada başka güzel" diyerek dinleyicilere teşekkür etti. Festivalin ilk gününde binlerce kişi Levent'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, Yarenlik Alanı gece boyunca müzik ve alkışlarla doldu.

4. Uluslararası Tarsus Festivali, konserler, söyleşiler, atölyeler, gastronomi şovları ve dans gösterileriyle devam edecek ve pazar akşamı yapılacak kapanış konseriyle sona erecek.

