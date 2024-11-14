41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 500 Bini Aşan Okura Ev Sahipliği Yaptı

51. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı İlgiyle Karşılandı

TÜYAP Fuarcılık Grubu'nun Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlediği ve bu yıl ana teması 'Çocukluk Şenliktir!' olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 510 bin 815 okuru bir araya getirerek büyük bir başarı elde etti.

Çeşitli Etkinliklerle Dolu Bir Fuar

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda; söyleşiler, imza günleri, paneller, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve ödül törenleri gibi birçok etkinlik düzenlendi.

Uluslararası Konuklar ve İlgili Etkinlikler

Aralarında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer gibi uluslararası konukların yer aldığı etkinlikte, çok sayıda yazar, ziyaretçilerle buluşarak kitaplarını imzaladı.

Etkinlikler ve İmza Günleri

Fuar kapsamında toplamda 502 kültür etkinliği ve 3 binden fazla imza günü düzenlendi. Okurlar, yazarlarla tanışma fırsatı bulurken, imza salonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Onur Konuğu ve Onur Yazarı

Bu yıl onur konuğu ülkesi Azerbaycan, onur yazarı ise çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural olarak belirlendi. Fuarda, Ural'ın eserlerine odaklanan sergiler ve atölyeler gerçekleşti.

İllüstratörler Duvarı ve Yeni İş Fırsatları

Fuar boyunca kurulan 'İllüstratörler Duvarı', ilgili bölüm öğrencilerine ve genç sanatçılara eserlerini tanıtma imkânı sundu. Ayrıca, iş ve kariyer fırsatları yaratmak için sektörün önde gelen isimleriyle buluşma şansı sunuldu.

Telif Alışverişi ve İşbirlikleri

Fuarın önemli etkinliklerinden biri olan 'İki Sektör Tek Amaç: Kütüphaneci - Yayıncı B2B Görüşmeleri' panelinde, kütüphane ve yayıncılık sektörlerinin potansiyelleri üzerine değerlendirilmelerde bulunuldu. Kütüphane yetkilileri ve yayınevleri arasında telif alışverişi ve işbirlikleri için görüşmeler yapıldı.

Onur konuğu Azerbaycan’dan yayınevleri ile birlikte TEDA Projesi çerçevesinde Nijerya, Sri Lanka, Yunanistan, Almanya, Arnavutluk ve Özbekistan’dan gelen yayınevi temsilcileri de fuar boyunca etkinliklere katılarak iş ilişkilerini geliştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.