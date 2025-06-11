5. İstanbul Dijital Sanat Festivali, AKM'de Sanatseverleri Buluşturdu

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali AKM'de Başladı

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Festival, dijital sanatın inovatif yönlerini keşfetmek amacıyla düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'nın Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, festivalin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Mumcu, "Gerek yapay zeka temelli işler, gerekse arttırılmış gerçeklik çalışmaları ile yeni sanatsal oluşumlar ortaya çıkıyor. Bu yılki festival, dijital sanat alanındaki bu yenilikleri sergilemek için bir platform sunuyor," dedi.

Festival kapsamında pek çok etkinlik ve sergi yer alıyor. Ziyaretçiler, dijital sanatın farklı formlarını deneyimleme fırsatı bulurken, sanatçılar da eserlerini geniş kitlelerle paylaşma şansı yakalıyor.

Sanatseverler, festivalin bu yılki teması çerçevesinde dijital sanatın geleceği üzerine pek çok ilham verici içerik ile karşılaşacaklar.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl beşincisi düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (solda) ve Festivalin küratörlerinden Samed Karagöz (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl beşincisi düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (solda) ve Festivalin küratörlerinden Samed Karagöz (sağda) katıldı.