5. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Aktau'da başladı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi kararına göre her yıl "Türk dünyası kültür başkenti" seçilen şehirde düzenlenen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali", bu yıl 5. kez Kazakistan Aktau'da gerçekleştiriliyor.

Program ve Açılış

Organizasyon, kırmızı halı töreniyle bugün başlayacak ve 4 Ekim'e kadar yarışmalar, yönetmen buluşmaları, paneller, sergiler ve konserlerle devam edecek. Festival; Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Mangistau Valiliği, Aktau Belediye Başkanlığı ve TÜRKSOY işbirliğinde, TİKA'nın desteğiyle düzenleniyor ve TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak.

Amaç ve İşbirlikleri

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev açıklamasında, festivalin Türkiye'nin inisiyatifiyle hayata geçtiğini ve İstanbul ile Bursa organizasyonlarının ardından TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanlarının kararıyla Türk dünyasının farklı şehirlerinde düzenlenmeye başlandığını belirtti. Raev, festivalin turna kuşunu simge olarak seçtiğini ve bunun altını çizerek şunları söyledi: "Bu buluşma sadece sinema değil, ortak yapımlar, ortak dil ve kalıcı işbirlikleri için bir zemin. Amacımız, filmlerimizin şehirden şehre dolaşması, genç sinemacıların atölye ve mentörlük fırsatlarıyla gelişmesi, sinemamızın ihtiyaç duyduğu imkanlara kavuşması için bir yol haritasının oluşturulmasıdır."

Raev ayrıca festival kapsamında ülkeler arasında ortak yapım anlaşmaları imzalandığını ve ortak yapımları destekleyecek bir mekanizmanın inşa edilmekte olduğunu bildirdi.

Ödüller ve Geçmiş Etkinlikler

Festival, 2021'de İstanbul'da, 2022'de Bursa'da, 2023'te Azerbaycan'da Şuşa ve Bakü'de, 2024'te Türkmenistan'da Anev'de düzenlendi. Bu yıl uzun metraj kurmaca dalında "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri ile belgesel dalında derece ödülleri, jüri özel ve TÜRKSOY özel ödülleri sahiplerini bulacak.

Jüri ve Seçki

Festival jürisi şu isimlerden oluşuyor: Kazakistan'dan Aydın Sakhaman ve Nazira Rahmanqyzy, Azerbaycan'dan Mirsadig Agazadeh ve Mehriban Zeki, Kırgızistan'dan Argen Adil Uulu ve Hasan Kadyrhanovich, Türkiye'den Ensar Altay ve Ömer Faruk Aksoy, Özbekistan'dan Gulnara Abdurakhmanova ve Umid Iskandarov, Türkmenistan'dan Bayramov Sakhysalykh ve Khudaberdiev Dovletgeldi.

Seçkide Türk dünyasından uzun metraj kurmaca, belgeseller ve seçilmiş kısa filmler yer alıyor. Yarışma bölümünde tarih, yol ve kimlik temaları öne çıkarken, kısa filmler genç yönetmenlerin yeni anlatılarını, belgeseller ise ortak belleğin farklı yönlerini yansıtacak.

Festival programında Macaristan'dan müzik temalı bir belgesel, Kazakistan'dan modern dramlar, Özbekistan'dan toplumsal hikayeler, Azerbaycan'dan dönem filmleri, Kırgızistan'dan göçebe kültürünü işleyen yapımlar ve Türkmenistan seçkisi izleyicilerle buluşacak.