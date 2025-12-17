DOLAR
Çekmeköy'de Zincirleme Kaza: 7 Araç, 7 Yaralı

Çekmeköy Taşdelen tünelinde gece 00.30'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; tünel kısa süre trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 02:18
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 02:39
Kaza Detayları

Çekmeköy'de gece saat 00.30 sıralarında, Çekmeköy Şile Otoyolu Taşdelen tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine çarptı ve 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şile istikametinde seyir halinde olan iki otomobil hafifçe çarpışarak yolun ortasında durdu. Hızını alamayan 5 araç durmakta olan araçlara arkadan çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Taşdelen tünelinin Şile istikameti bir süre trafiğe kapatılarak araçlar yan yoldan yönlendirildi; bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

