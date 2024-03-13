5 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu

TBMM Başkanlığı'na sunulan 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu bir grup milletvekili için hazırlandı.

DEM Parti'den 4 milletvekili ve TİP'ten 1 milletvekili olmak üzere toplam 5 vekil hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezlekeler, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri'nde TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in de dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Söz konusu fezlekelerde Karma Komisyona sevk edilen diğer milletvekilleri ise şu şekilde sıralandı: TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ve DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan'ın 3 ayrı dosyası da gelen fezlekeler arasında yer alıyor.