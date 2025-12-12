DOLAR
Adıyaman'ın Eski Belediye Başkanı Mehmet Erdem Vefat Etti

1984-1989 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanı olan Mehmet Erdem hayatını kaybetti; cenazesi Yeni Mezarlık Camii'nde defnedilecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:37
Adıyaman'da 1984-1989 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Mehmet Erdem hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Erdem, kentte hem belediye başkanlığı dönemindeki hizmetleri hem de eğitimci kimliğiyle tanınıyordu.

Cenaze Bilgileri

Mehmet Erdem'in cenazesi, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Erdem ailesinin talebi doğrultusunda Adıyaman Belediyesi binası önünde tören düzenlenmeyecek.

Taziye Mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla taziye dileklerini iletti. Tutdere mesajında şunları kaydetti:

"1984-1989 yılları arasında Adıyaman’ımızın Belediye Başkanlığı görevini yürüten, kentimize verdiği emek ve yaptığı hizmetlerle tüm hemşehrilerimizin gönlünde taht kuran Mehmet Erdem’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum büyüğümüze Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerime başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun"

