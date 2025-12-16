Kayseri Hacılar'da Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Polis Tarafından Kurtarıldı

Kayseri Hacılar'da kar yağışı sonrası kurtarma
Yolda mahsur kalan 4 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gelen ihbarı değerlendirdi.
Hacılar ilçesi Kızılören Yolu üzerinde ilerleyemeyen araçta mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli şekilde kurtarıldı.
Mahsur kalan 4 kişi, Polis Merkezi Amirliği'nde misafir edildi.
