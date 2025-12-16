DOLAR
Kayseri Hacılar'da Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Polis Tarafından Kurtarıldı

Kayseri Hacılar'da yoğun kar yağışı nedeniyle Kızılören Yolu'nda mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, polis ekipleri tarafından kurtarılarak Polis Merkezi Amirliği'nde misafir edildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 21:58
Kayseri Hacılar'da kar yağışı sonrası kurtarma

Yolda mahsur kalan 4 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gelen ihbarı değerlendirdi.

Hacılar ilçesi Kızılören Yolu üzerinde ilerleyemeyen araçta mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli şekilde kurtarıldı.

Mahsur kalan 4 kişi, Polis Merkezi Amirliği'nde misafir edildi.

