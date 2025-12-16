DOLAR
Trump Yarın Beyaz Saray'dan Ulusa Seslenecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan yarın TSİ 05.00'te canlı ulusa seslenecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 22:04
Sosyal medya duyurusu ve program

ABD Başkanı Donald Trump, yarın ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Sevgili Amerikalılar, yarın akşam saat 21.00’de Beyaz Saray’dan canlı olarak ulusal konuşma yapacağım. Sizlerle görüşmek için sabırsızlanıyorum. Ülkemiz için harika bir yıl oldu"

Konuşmanın başlaması beklenen zaman: 18 Aralık TSİ 05.00.

