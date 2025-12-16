Denizli (Acıpayam) Kavşak Kazası: 73 Yaşındaki Mevlüt Genç Hayatını Kaybetti

Kavşakta çarpışma sonrası bir araç takla attı, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza yeri: Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi Antalya-Denizli karayolu.

Edinilen bilgilere göre, Mevlüt Genç (73) yönetimindeki otomobil kavşaktan yola bağlanmak istediği sırada, henüz sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Genç idaresindeki araç taklalar atarak yol kenarına savruldu; diğer araç ise kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, takla atan otomobilde sıkışan Mevlüt Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; hayatını kaybeden Mevlüt Genç'in cenazesi ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’DE KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ TAKLA ATARAK YOL KENARINA SAVRULURKEN, DİĞER İSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ. KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.