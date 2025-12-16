DOLAR
Denizli (Acıpayam) Kavşak Kazası: 73 Yaşındaki Mevlüt Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 73 yaşındaki Mevlüt Genç hayatını kaybetti; diğer sürücü yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:59
Kavşakta çarpışma sonrası bir araç takla attı, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza yeri: Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi Antalya-Denizli karayolu.

Edinilen bilgilere göre, Mevlüt Genç (73) yönetimindeki otomobil kavşaktan yola bağlanmak istediği sırada, henüz sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Genç idaresindeki araç taklalar atarak yol kenarına savruldu; diğer araç ise kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, takla atan otomobilde sıkışan Mevlüt Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; hayatını kaybeden Mevlüt Genç'in cenazesi ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

