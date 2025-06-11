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53 Yıl Sonra Bulunan Sapanca Gölü'ndeki Uçak Enkazı

1972'de Sapanca Gölü'ne düşen RF-84F tipi keşif uçağının enkazı, 53 yıl sonra görüntülendi.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 20:47
53 Yıl Sonra Bulunan Sapanca Gölü'ndeki Uçak Enkazı

Sapanca Gölü’ndeki Keşif Uçağı Enkazı 53 Yıl Sonra Görüntülendi

Sapanca Gölü'ne 1972 yılında düşen RF-84F "Thunderflash" tipi foto keşif uçağının enkazı, 53 yıl sonra gazeteci Hasan Coşkun tarafından su altında kayda alındı. Uçak, göl kıyısından 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikte bulunuyor.

Tarihsel Bir Varlık

Hasan Coşkun, yaptığı açıklamada, tarihsel kayıtlara göre Sapanca Gölü’ne bugüne kadar toplamda 4 uçak ve 1 helikopter düştüğünü belirterek, bu kazaların hafızalarda derin izler bıraktığını ifade etti. Coşkun, yalnızca bu keşif uçağının yerinin tespit edilip görüntü alabildiğini vurguladı.

Enkazın Durumu

Coşkun, uçak enkazının kanat kısmının belirgin bir şekilde görüldüğünü, gövde kısmının ise yaklaşık 50 metre uzaklıkta yoğun bir midye tabakası ile kaplandığını aktardı. 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan fazla etkilenmeyen parçaların, gölün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi bekleyen diğer kazaların izlerini taşıdığını anlattı.

Şehit Pilotun Anısı

Anadolu Ajansı'nın 3 Ağustos 1972 tarihli haberine göre, düşen uçakta, 1937 yılında mezun olan Birinci Taktik Hava Kuvveti 114. Filo harekat subaylarından Tokat doğumlu Pilot Binbaşı Akil Erdem şehit olmuştur. Bu trajik olay, gölün derinlerinde kaybolmuş hatıralara bir kez daha dikkat çekiyor.

Sapanca Gölü'ne 1972'de düşen foto keşif uçağının enkazı, 53 yıl sonra gazeteci Hasan Coşkun...

Sapanca Gölü'ne 1972'de düşen foto keşif uçağının enkazı, 53 yıl sonra gazeteci Hasan Coşkun tarafından su altında görüntülendi.

Sapanca Gölü'ne 1972'de düşen foto keşif uçağının enkazı, 53 yıl sonra gazeteci Hasan Coşkun...

Sapanca Gölü'ne 1972'de düşen foto keşif uçağının enkazı, 53 yıl sonra gazeteci Hasan Coşkun tarafından su altında görüntülendi.

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