5G Altyapısı Tamamlanıyor: Yeni Yargı Reformları ve Çevresel Gelişmeler

5G'nin Teknik Altyapısı Bu Yıl Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G'nin teknik altyapısına odaklanacağını duyurdu. Uraloğlu, 2026'da hizmete sunulması beklenen 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarının ve yetkilendirmelerin tamamlanacağı bilgisini paylaştı.

AK Parti'den Yargı Reformu Adımı

AK Parti, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan "1. Yargı Paketi" için çalışmalarını başlattı. Yeni düzenlemelerle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve kısa süreli hapis cezaları için çeşitli tedbirler öngörülüyor.

Orman Köylülerinin Yangınla Mücadele Kapasitesi Artırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü, yangın önleme ve acil müdahale eğitimleriyle orman köylülerinin yangınla Mücadele becerilerini geliştiriyor.

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı Anma Etkinlikleri

6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle AA'nın gazetecileri, depremden etkilenen ailelerin hikayelerini derleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. Depremin yaralarını sarmaya çalışan ailelerin umut arayışları dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Bilim ve Teknoloji Atölyeleri

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, çocuklara yönelik bilim ve teknoloji atölyeleriyle eğitim hayatına destek sunuyor. Katılımcılar, öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşacaklarını belirtiyor.

Bilinçsiz Sarı Serum Kullanımı Tehlike Arttırıyor

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Demirtaş, bilinçsiz sarı serum kullanımının solunumu durdurabileceği uyarısında bulundu. Sağlığımızla oynamamak gerektiğine dikkat çekti.

Aral Gölü Kuruyor: Yeni Çöl Oluşuyor

Özbekistan Ekoloji Bakanlığı, Aral Gölü'nün kuruması sonucu oluşan Aralkum Çölü hakkında bilgi verdi. 2 milyon hektarlık alanın ağaçlandırıldığı ifade ediliyor.

ABD'nin Ticaret Savaşları Gözler Önünde

ABD, Kanada ve Meksika ile ticaret savaşını tırmandırırken, Çin'e uyguladığı ek tarifeleriyle ticaret dengesini etkiliyor. Bu durumun sektörlerde fiyat artışlarına yol açması bekleniyor.

İklim Değişikliğinin Psikolojik Etkileri

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, iklim değişikliğinin insanlarda ruhsal sorunlar yarattığını belirtti. Gençlerin geleceğe dair umutsuzluk ve kaygı duyduğunu açıkladı.

TİHEK'den Kiracılara Destek

TİHEK, otopark kullanımında yaşanan ayrımcılığı tespit ederek, kiracılara otopark kullandırılmamasını "ayrımcılık" olarak değerlendirdi ve ceza uyguladı.

Antik Dönem Oyunları Gündeme Geliyor

Gökçen Göksel, antik kentlerde bulduğu oyunları günümüze uyarlayarak bu oyunları yeniden canlandırmaya çalışıyor. Antik dönemlerin oyun kültürü dikkat çekiyor.

Kayseri'den Milli Sporcu Yetişiyor

Test kayakçısı olarak kariyerine başlayan Ömer Faruk Deliktaş, milli takımda uluslararası başarı hedefliyor. Snowboard sporunda geleceği parlak bir sporcu olarak öne çıkıyor.