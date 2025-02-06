DOLAR
35,89 0,03%
EURO
37,27 0,28%
ALTIN
3.295,03 0,31%
BITCOIN
3.521.589,41 -0,61%

6 Şubat Depremleri Spor Dünyasını Sarstı: Acı Kayıplar ve Hatıralar

6 Şubat depremleri, spor camiasında birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu, acı hatıralarla dolu bir dönem başladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:04
6 Şubat Depremleri Spor Dünyasını Sarstı: Acı Kayıplar ve Hatıralar

6 Şubat Depremleri Spor Dünyasında Derin İzler Bıraktı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'deki spor camiasını derinden etkiledi. Felaketin ardından yaşanan kayıplar, sporun hayatındaki acı gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Depremler, Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı da etkiledi. Hayatla birlikte spor faaliyetleri durdu ve tüm spor müsabakaları askıya alındı. Federasyonlar, depremin etkilediği şehirlerdeki kulüplerin ligden küme düşmeden çekilmesine onay verdi.

Futbolda maçların 25 Şubat'ta yeniden başlamasıyla birlikte, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Hatayspor, 1. Lig'de ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekilmek zorunda kaldı. Basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde de bazı kulüpler, 2022-2023 sezonuna devam edemedi.

Volkan Demirel ve Gökhan Zan'ın Duyarlılığı

Deprem sırasında Hatay'da bulunan eski futbolcular Volkan Demirel ve Gökhan Zan, sosyal medyadan yaptıkları acil yardım çağrılarıyla büyük bir duyarlılık gösterdiler. Demirel, 2022-2023 sezonu Fair Play Kurulu Özel Ödülü

Cemal Kütahya ve Metin Muhacir'in Vefatı

A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya, hamile eşi Pelin, 5 yaşındaki oğlu Çınar ve kayınvalidesi Nurten Mutlu ile Hatay'daki evlerinin enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Hentbol camiası, Kütahya'nın ardından Metin Muhacir'in de vefatıyla yasta.

Nilay Aydoğan ve Christian Atsu'nun Trajedileri

Deprem, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi oyuncusu Nilay Aydoğan'ı da etkiledi. 30 yaşındaki milli basketbolcu, Malatya'da yıkılan binada hayatını kaybetti. Çankaya Üniversitesi, onun anısına forma emekli etti.

Ganalı futbolcu Christian Atsu da 12 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonunda enkazdan çıkarıldı. Atsu'nun 7 numaralı formasının emekliye ayrılması kararı alındı.

Hatay'dan Acı Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen voleybol takımı da depremde kayıplar verdi. Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Adıyaman'daki otelin yıkılması sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor güreşçilerinin kaldığı binanın enkazında da 9 güreşçinin cesedine ulaşıldı. Bu acı olaylar, spor camiasında derin yaralar açtı ve unutulmaz anılar bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Nüfusu 85,6 Milyonu Aştı: İstanbul'un Artışı Dikkat Çekiyor
2
Kahramanmaraş depreminin acısı: Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla için yas tutuyor
3
Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta Deprem Yatırımlarını Açıkladı: 3 Milyar Lira Destek
4
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 6 Şubat Depremleri Üzerine Önemli Açıklamalar
5
Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi'nin İnşası Tamamlandı: Yeni Bir Başlangıç
6
Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Beton Firmalarına 54 Milyon Lira Ceza Kesildi

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı