6 Şubat Depremleri Spor Dünyasını Sarstı: Acı Kayıplar ve Hatıralar

6 Şubat Depremleri Spor Dünyasında Derin İzler Bıraktı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'deki spor camiasını derinden etkiledi. Felaketin ardından yaşanan kayıplar, sporun hayatındaki acı gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Depremler, Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı da etkiledi. Hayatla birlikte spor faaliyetleri durdu ve tüm spor müsabakaları askıya alındı. Federasyonlar, depremin etkilediği şehirlerdeki kulüplerin ligden küme düşmeden çekilmesine onay verdi.

Futbolda maçların 25 Şubat'ta yeniden başlamasıyla birlikte, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Hatayspor, 1. Lig'de ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekilmek zorunda kaldı. Basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde de bazı kulüpler, 2022-2023 sezonuna devam edemedi.

Volkan Demirel ve Gökhan Zan'ın Duyarlılığı