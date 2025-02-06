6 Şubat Depremleri Spor Dünyasını Sarstı: Acı Kayıplar ve Hatıralar

6 Şubat Depremleri Spor Dünyasında Derin İzler Bıraktı
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'deki spor camiasını derinden etkiledi. Felaketin ardından yaşanan kayıplar, sporun hayatındaki acı gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.
Depremler, Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı da etkiledi. Hayatla birlikte spor faaliyetleri durdu ve tüm spor müsabakaları askıya alındı. Federasyonlar, depremin etkilediği şehirlerdeki kulüplerin ligden küme düşmeden çekilmesine onay verdi.
Futbolda maçların 25 Şubat'ta yeniden başlamasıyla birlikte, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Hatayspor, 1. Lig'de ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekilmek zorunda kaldı. Basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde de bazı kulüpler, 2022-2023 sezonuna devam edemedi.
Volkan Demirel ve Gökhan Zan'ın Duyarlılığı
Deprem sırasında Hatay'da bulunan eski futbolcular Volkan Demirel ve Gökhan Zan, sosyal medyadan yaptıkları acil yardım çağrılarıyla büyük bir duyarlılık gösterdiler. Demirel, 2022-2023 sezonu Fair Play Kurulu Özel Ödülü A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya, hamile eşi Pelin, 5 yaşındaki oğlu Çınar ve kayınvalidesi Nurten Mutlu ile Hatay'daki evlerinin enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Hentbol camiası, Kütahya'nın ardından Metin Muhacir'in de vefatıyla yasta. Deprem, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi oyuncusu Nilay Aydoğan'ı da etkiledi. 30 yaşındaki milli basketbolcu, Malatya'da yıkılan binada hayatını kaybetti. Çankaya Üniversitesi, onun anısına forma emekli etti. Ganalı futbolcu Christian Atsu da 12 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonunda enkazdan çıkarıldı. Atsu'nun 7 numaralı formasının emekliye ayrılması kararı alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen voleybol takımı da depremde kayıplar verdi. Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Adıyaman'daki otelin yıkılması sonucu hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor güreşçilerinin kaldığı binanın enkazında da 9 güreşçinin cesedine ulaşıldı. Bu acı olaylar, spor camiasında derin yaralar açtı ve unutulmaz anılar bıraktı.
Cemal Kütahya ve Metin Muhacir'in Vefatı
Nilay Aydoğan ve Christian Atsu'nun Trajedileri
Hatay'dan Acı Haberler
A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya, hamile eşi Pelin, 5 yaşındaki oğlu Çınar ve kayınvalidesi Nurten Mutlu ile Hatay'daki evlerinin enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Hentbol camiası, Kütahya'nın ardından Metin Muhacir'in de vefatıyla yasta.
Deprem, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi oyuncusu Nilay Aydoğan'ı da etkiledi. 30 yaşındaki milli basketbolcu, Malatya'da yıkılan binada hayatını kaybetti. Çankaya Üniversitesi, onun anısına forma emekli etti.
Ganalı futbolcu Christian Atsu da 12 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonunda enkazdan çıkarıldı. Atsu'nun 7 numaralı formasının emekliye ayrılması kararı alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen voleybol takımı da depremde kayıplar verdi. Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Adıyaman'daki otelin yıkılması sonucu hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor güreşçilerinin kaldığı binanın enkazında da 9 güreşçinin cesedine ulaşıldı. Bu acı olaylar, spor camiasında derin yaralar açtı ve unutulmaz anılar bıraktı.