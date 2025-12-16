DOLAR
Bodrum'da Kiralık Evde 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 30'u Çocuk

Bodrum'da Gündoğan'daki kiralık evde, çoğunluğu Afganistan uyruklu 82 düzensiz göçmen, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 22:31
Bodrum'da Kiralık Evde 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Operasyon ve ihbar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan kişilerle ilgili dikkat çekici bir olay yaşandı. Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde bulunan Ege Tatil Sitesi'ndeki kiralık evdeki yoğun hareketlilik, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gündeme geldi.

İhbarı takiben Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese aniden baskın düzenledi. Operasyon sonucu evde toplu halde bulunan düzensiz göçmenler yakalandı.

Yakalananların durumu

Operasyonda, çoğunluğu Afganistan uyruklu olmak üzere 82 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalananlar arasında 30 çocuk bulunması dikkat çekti. Göçmenlerin, bir kaçış organizasyonu içinde oldukları belirlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Gelişmelerle ilgili yetkili birimler tarafından yapılan çalışmalar sürüyor.

