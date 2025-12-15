Aydın'da 400 kg zeytin çalındı, Köşk'te fabrikada bulundu

Aydın'da 400 kilogram zeytin çalındı, ürün Köşk'teki fabrikada bulundu

Olay ve soruşturma detayları

Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi'nde 13 Aralık 2025 tarihinde bir zeytin bahçesinden yaklaşık 400 kilogram zeytin çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda, çalınan zeytinlerin Köşk ilçesindeki bir zeytin fabrikasına satıldığını tespit etti.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.A. (37) ve M.U. (45) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin çalışması ve tespitleri doğrultusunda soruşturma sürdürülüyor.

