Diyarbakır'da Sokak Hayvanlarının Sessiz Kahramanı Kadir Aydoğmuş

Kadir Aydoğmuş, motosikletiyle lokantalardan topladığı atıkları ve kendi kazancını Diyarbakır'daki sokak hayvanlarına ayırıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:02
Diyarbakır'da Sokak Hayvanlarının Sessiz Kahramanı: Kadir Aydoğmuş

Motosikletiyle lokantalardan atıkları toplayıp hayvanları besliyor

Diyarbakır’da yaşayan Kadir Aydoğmuş, hayatını sokak hayvanlarına adadı. Motosikletiyle kentteki lokantaları gezip atıkları toplayan duyarlı hayvansever, sokak sokak dolaşıp kedi ve köpekleri elleri ile besliyor.

Aydoğmuş, hafta içi çorap satarken, hafta sonları ise maç günlerinde su satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bir yandan kendi yaşam mücadelesini verirken, diğer yandan gecesini gündüzüne katarak sokak hayvanlarının bakımını üstleniyor.

Motosikletinin üzerinde asılı olan "Sokak canları besleme aracı" yazısıyla lokantaları dolaşıyor ve buradan topladığı yemek artıklarını hayvanlara ulaştırıyor. Gününün neredeyse yarısını sokak hayvanlarına ayıran Aydoğmuş, onların karınlarını doyurmanın yanı sıra onlarla oyun oynayarak moral veriyor.

Çorap ve su satarak elde ettiği kazancı sokak hayvanlarına harcayan Aydoğmuş, duyarlılığıyla çevresine örnek oluyor. Kendi ifadesiyle, yardım talep etmiyor ve kimseye muhtaç olmadan sorumluluklarını yerine getiriyor.

Aydoğmuş, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Boş zamanlarımdan esnafı dolaşıyorum. Yemek artıklarını topluyorum. Allah hepsinden razı olsun, hiçbiri beni kırmıyor. Ben de yiyecekleri getirip sokak hayvanlarına dağıtıyorum. İlaçlarını alıyorum, elimden gelen ne varsa sokak hayvanları için yapıyorum. Onların canı sağ olsun. Kimseden de bir yardım talebim olmadı, olmuyor. Motosikletimle sokak sokak dolaşıyorum atık yemekleri hayvanlarımıza vermek için. Aç kalmasınlar bu soğuk havalarda. Hayvanlar Allah’ın sessiz kullarıdır. Lütfen onlara duyarlı olalım, toplatılmasınlar. Bazı yerlerde beslemeyi de yasakladılar. Onlara ben bakmazsam, sen bakmazsan kim bakacak? Biz ne diyoruz. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat. Amacımız budur. Lütfen bunlara duyarlı olalım.”

Aydoğmuş, herhangi bir maddi çıkar gözetmeden sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor ve herkesin bu canlılara karşı duyarlı olmasını istiyor. (MAK-YRT-)

