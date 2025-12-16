DOLAR
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor

Eskişehir Odunpazarı'nda bisiklet yüklü kamyonun arka kısmında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; polis sebebi araştırıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:59
Olayın yaşandığı yer ve ilk müdahale

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, dün gece geç saatlerde bir kamyonda yangın çıktı. Olayda, 59 yaşındaki Garip Binici'ye ait, içi bisiklet dolu çekme belgeli kamyon Maide Sokak üzerine park halinde bulunduğu sırada etkilendi.

Kamyonun kasasının arka kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu hızla itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve soruşturma

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde kamyon tamamen yanmaktan kurtarıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve ekipler yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere çalışma başlattı. Polis ekipleri yangının kaynağını araştırıyor.

