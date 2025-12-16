Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor

Olayın yaşandığı yer ve ilk müdahale

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, dün gece geç saatlerde bir kamyonda yangın çıktı. Olayda, 59 yaşındaki Garip Binici'ye ait, içi bisiklet dolu çekme belgeli kamyon Maide Sokak üzerine park halinde bulunduğu sırada etkilendi.

Kamyonun kasasının arka kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu hızla itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve soruşturma

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde kamyon tamamen yanmaktan kurtarıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve ekipler yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere çalışma başlattı. Polis ekipleri yangının kaynağını araştırıyor.

EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE 59 YAŞINDAKİ GARİP BİNİCİ, İÇİ BİSİKLET DOLU ÇEKME BELGELİ KAMYONUNU MAİDE SOKAK ÜZERİNE PARK ETTİ. UZUN SÜREDİR BAHSE KONU NOKTADA PARK HALİNDE BULUNAN KAMYONUN KASASININ ARKA KISMI HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALDI. YANGINI GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ. İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE KAMYON TAMAMEN YANMAKTAN KURTARILDI. POLİS EKİPLERİ KAMYONDA ÇIKAN YANGININ KAYNAĞINI ARAŞTIRMAYA BAŞLADI.