6 Yaşındaki Zümra'dan Filistin'e Anlamlı Bağış

Van'da Minik Bir Kalpten Anlamlı Hareket

Van'da yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz, düzenlenen bir kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışlama kararı aldı.

Filistin'e Destek İçin Düzenlenen Kermes

Van Filistin’e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirilen "Siyonizme karşı insanlık nöbeti" temalı kermeste, Filistin ile ilgili ürünler, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli yiyecekler satıldı.

Zümra'nın Duygusal Hikayesi

Ailesiyle kermese katılan Zümra, doğum günü için hazırlanan pastayı satışa sunarak, elde edilen geliri Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine bağışlama isteğini dile getirdi. Platform üyesi Hayati Beyde, Zümra'nın bu anlamlı davranışını şöyle ifade etti:

"Minik Zümra, doğum gününü kutlamak yerine, pastasını bize getirerek Filistinli kardeşleriyle paylaşmak istediğini söyledi. 'Ben bu pastadan nasıl yerim, Gazze'de çocuklar açken nasıl doğum günümü kutlarım' dedi. Hepimizi duygulandırdı. Bu pastayı satıp gelirini Filistinli ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz."

Zümra'nın bu fedakarca davranışı, hem kermesteki katılımcıları hem de sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda "Siyonizme karşı insanlık nöbeti" kermesi düzenlendi. Kentte yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz (solda), kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda "Siyonizme karşı insanlık nöbeti" kermesi düzenlendi. Kentte yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz (solda), kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda "Siyonizme karşı insanlık nöbeti" kermesi düzenlendi. Kentte yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz (solda), kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda "Siyonizme karşı insanlık nöbeti" kermesi düzenlendi. Kentte yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz (solda), kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda "Siyonizme karşı insanlık nöbeti" kermesi düzenlendi. Kentte yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz (solda), kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda "Siyonizme karşı insanlık nöbeti" kermesi düzenlendi. Kentte yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz (solda), kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda "Siyonizme karşı insanlık nöbeti" kermesi düzenlendi. Kentte yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz (solda), kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı.