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61. Münih Güvenlik Konferansı Başladı: Küresel Sorunlar ve Barış Süreçleri Gündemde

Münih Güvenlik Konferansı, 61. yılını kutlarken, küresel güvenlik sorunları ve barış çabaları üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:09
61. Münih Güvenlik Konferansı Başladı: Küresel Sorunlar ve Barış Süreçleri Gündemde

61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) Başladı

Bu yıl 61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı, Münih’te kapılarını açtı. Konferans, güncel küresel güvenlik sorunlarının ele alınması ve geleceğe dönük önemli mesajların verilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Konferansın Ana Konuları

Soğuk Savaş döneminde başlayan bu inisiyatif, güvenlik sorunlarının çözümünde diyalog ve karşılıklı etkileşim yollarının önemini vurguluyor. Bu yılki konferansta, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gerilimler ve Avrupa'nın güvenliği gibi konular ön plana çıkıyor.

800’den fazla katılımcı arasında savunma şirketleri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer alırken, konferansın pazar gününe kadar sürmesi planlanıyor.

Küresel Problemler Masaya Yatırılıyor

Bu yıl, Batı ile Çin arasındaki ilişkilerden küresel ticaret gerginliklerine, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalara kadar birçok önemli küresel mesele tartışılacak. Ayrıca, NATO'nun savunma harcamalarını artırması ve iklim krizinin güvenlik üzerindeki etkileri gibi konular da gündemde olacak.

Ukrayna'da Barış Çabaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı konferansta, Ukrayna'daki barış çabalarının bu yıl dikkat çeken bir konu olması bekleniyor. Zelenskiy'nin, “sahte bir barış” planı uyarılarına da yer vermesi planlanıyor.

Katılımcılar ve Güvenlik Önlemleri

Konferansa, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Almanya Başbakanı Olaf Scholz gibi birçok önemli devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Türkiye’yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Konferansın yapıldığı otelin çevresinde yaklaşık 5 bin polis ile güvenlik önlemleri artırıldı. Geçtiğimiz günlerde Münih’te yaşanan bir olayda 28 kişinin yaralanmasının ardından bu önlemler daha da güçlendirildi.

Münih Güvenlik Konferansı'nın Geçmişi

1963'ten bu yana süregelen Münih Güvenlik Konferansları, Batılı ülkelerin uluslararası topluluğunun ekonomik, siyasi ve güvenlik hakimiyetini güçlendirmeyi hedefliyor.

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