87 Yaşındaki Gezgin Arıcı Ayhan Kan: Sağlığım Arıcılığa Borçluyum

Gezgin Arıcılığın Sırrı: Ayhan Kan

88 yaşında, baba mesleği arıcılığı sürdüren Ayhan Kan, sağlığını büyük ölçüde bu mesleğe borçlu olduğunu belirtiyor. Erzurum'un Güzelova Yaylası'nda, kovanlarının yanı başında hayatını sürdüren Kan, her sabah dağ yürüyüşüyle güne başlıyor.

Dört Beş Yıldır Dağlarda Hayat

Rize'nin Ardeşen ilçesinden gelen Ayhan Kan, tam 54 yıldır Doğu Anadolu’nun yaylalarında arıcılık yapıyor. Yılın yaklaşık altı ayını Erzurum ve çevresindeki yaylalarda geçiren Kan, sabah saatlerinde kollarını sıvayıp önce dağ yürüyüşüne çıkıyor, sonrasında kovanlarını kontrol ediyor.

Aşkı: Arıcılık

Kendisiyle yapılan mülakatta, arıcılık tutkusunu aktaran Ayhan Kan, "Ben arıya aşığım. Akşamları oturup arıları seyretmekten büyük bir zevk alıyorum. Bal üretimi gerçekleştiyse, keyfime diyecek yok!" dedi.

Sağlık Sırrı: Arılar

Yaylalardaki yaşamının kendisine birçok fayda sağladığını vurgulayan Kan, şunları söyledi: "Buralarda gezmeseydim, bu sıhhati bulamazdım. Sağlığımı arıcılığa borçluyum. Bal, polen ve arı sütü yerseniz sağlıklı olursunuz."

Kaliteyi Tavsiye Ediyor

Erzurum'da üretilen balın kalitesine dikkat çeken Kan, herkesin bu yörede üretilen balı tüketmesini tavsiye etti.