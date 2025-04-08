AB, Bosna Hersek'in Güvenliğine Yönelik Tehditlere Tahammül Edemeyeceğini Vurguladı

AB, Bosna Hersek'in Güvenliğine Yönelik Tehditleri Kınıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bosna Hersek'in güvenliğine yönelik meydana gelen tehditlere karşı tahammüllerinin olmadığını açıkladı.

Kallas, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’daki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) kışlasını ziyaret ederek, askeri yetkililerden yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

EUFOR-Althea Misyonu

Kallas, yaptığı açıklamalarda, Saraybosna'daki uluslararası barış misyonu EUFOR-Althea'nın Bosna Hersek'teki güvenliğe önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Bosna Hersek için güvenli bir ortamın hala kritik bir gereklilik olduğuna dikkat çekti.

“(Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan) Sırp Cumhuriyeti (RS) yöneticilerinin anayasal düzeni baltaladığını ve vatandaşların temel özgürlüklerini tehdit ettiğini” ifade eden Kallas, bu tür davranışların Bosna Hersek'in AB yolunda üstlendiği taahhütlerle çeliştiğini vurguladı. Ayrıca, “Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine yönelik tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ülkenin bölünmesine yönelik her türlü girişim kabul edilemez.” dedi.

Artan Askeri Destek Mesajı

Kallas, Mart ayında EUFOR-Althea'ya yüzlerce ek asker gönderildiğini de belirtti ve bu destekle AB'nin bölgenin güvenliğine ve istikrarına verdiği önemi vurguladı.

Kallas, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sizlerin varlığı ve yaptığınız çalışmalar, yerel halka güven veriyor ve bölücü söylem ve korku yayanları caydırıyor. Bosna Hersek halkı, istikrar ve refahtan daha azını hak etmiyor. AB, bu ülkenin en istikrarlı, güvenilir ve öngörülebilir ortağı olmaya devam edecektir. AB yolunda ilerleme, Bosna Hersek için refah ve istikrarın en güçlü garantisidir.”