DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,66 -0,01%
ALTIN
4.285,72 -0,07%
BITCOIN
4.174.888,7 -0,07%

AB Çalışanları, Açlık Grevi Düzenleyen Grupla AP Önünde Filistin'e Destek Oldu

AB çalışanları, 16 Haziran'da yapılacak açlık grevine destek için Avrupa Parlamentosu önünde bir araya geldi. Filistin için ses yükseltildi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 16:14
AB Çalışanları, Açlık Grevi Düzenleyen Grupla AP Önünde Filistin'e Destek Oldu

AB Çalışanları ve Açlık Grevi Destekçileri Filistin İçin Bir Araya Geldi

16 Haziran tarihinde Beguinage Kilisesi'nde açlık grevi başlatacak grup ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarından çalışanlar, Filistin'de yaşanan durumun sona ermesi için Avrupa Parlamentosu (AP) önünde bir gösteri düzenledi.

Gazze'deki Soykırımı Durdurma Talepleri

Gösteride, AB'nin çeşitli kurumlarında çalışan personel, her perşembe düzenledikleri eylemlerini bu kez AP önündeki Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelerek gerçekleştirdi. Göstericilerden bir grup, İsrail askerlerini sembolize ederken, diğerleri mahkum kıyafetleri giyerek diz çöktü. Filistinli mahkumların, cezaevlerinden temsili görüntülerini sergileyen pankartlar açıldı.

Israrlı Sloganlar ve Talepler

Gösteride, "Soykırımı durdurun", "İsrail işgalini durdurun", "Dokunulmazlığı kaldırın", "Şiddete başvuran yerleşimcileri cezalandırın", "İsrail'e yaptırım uygulayın" gibi sloganlar atıldı. Ayrıca, Gazze'ye insani yardım taşıyan ancak İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" gemisindeki AP milletvekili Rima Hassan'ın serbest bırakılması talep edildi.

AB Yönetimine Eleştiriler ve Çağrı

Filistin asıllı İsrail milletvekili Aida Touma-Suleiman de eyleme destek vererek AB yönetimini "ikiyüzlü" olarak nitelendirdi. Touma-Suleiman, "Harekete geçmek için daha neye ihtiyaç duyuyorlar?" diyerek tepkisini gösterdi.

Açlık Grevi Başlangıcı ve Destekçiler

Brüksel Beguinage Kilisesi Papazı Daniel Alliet, 16 Haziran’da 5 gün sürecek bir açlık grevi başlatacaklarını duyurarak herkesi eyleme katılmaya davet etti. Eyleme, AP milletvekilleri Marc Botenga, Danilo Della-Valle ve Lynn Boylan da destek verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde, 16 Haziran'da bir kilisede...

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde, 16 Haziran'da bir kilisede açlık grevi başlatacak grup ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarından çalışanlar, Gazze'deki soykırımın durdurulması talebiyle Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde, 16 Haziran'da bir kilisede...

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde, 16 Haziran'da bir kilisede açlık grevi başlatacak grup ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarından çalışanlar, Gazze'deki soykırımın durdurulması talebiyle Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Blinken, Gazze Ateşkesine Mısır'ın Katkısı İçin Teşekkür Etti
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı
5
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de Futbol Maçı Yaptı
6
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti
7
Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!