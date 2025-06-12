AB Çalışanları, Açlık Grevi Düzenleyen Grupla AP Önünde Filistin'e Destek Oldu

AB Çalışanları ve Açlık Grevi Destekçileri Filistin İçin Bir Araya Geldi

16 Haziran tarihinde Beguinage Kilisesi'nde açlık grevi başlatacak grup ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarından çalışanlar, Filistin'de yaşanan durumun sona ermesi için Avrupa Parlamentosu (AP) önünde bir gösteri düzenledi.

Gazze'deki Soykırımı Durdurma Talepleri

Gösteride, AB'nin çeşitli kurumlarında çalışan personel, her perşembe düzenledikleri eylemlerini bu kez AP önündeki Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelerek gerçekleştirdi. Göstericilerden bir grup, İsrail askerlerini sembolize ederken, diğerleri mahkum kıyafetleri giyerek diz çöktü. Filistinli mahkumların, cezaevlerinden temsili görüntülerini sergileyen pankartlar açıldı.

Israrlı Sloganlar ve Talepler

Gösteride, "Soykırımı durdurun", "İsrail işgalini durdurun", "Dokunulmazlığı kaldırın", "Şiddete başvuran yerleşimcileri cezalandırın", "İsrail'e yaptırım uygulayın" gibi sloganlar atıldı. Ayrıca, Gazze'ye insani yardım taşıyan ancak İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" gemisindeki AP milletvekili Rima Hassan'ın serbest bırakılması talep edildi.

AB Yönetimine Eleştiriler ve Çağrı

Filistin asıllı İsrail milletvekili Aida Touma-Suleiman de eyleme destek vererek AB yönetimini "ikiyüzlü" olarak nitelendirdi. Touma-Suleiman, "Harekete geçmek için daha neye ihtiyaç duyuyorlar?" diyerek tepkisini gösterdi.

Açlık Grevi Başlangıcı ve Destekçiler

Brüksel Beguinage Kilisesi Papazı Daniel Alliet, 16 Haziran’da 5 gün sürecek bir açlık grevi başlatacaklarını duyurarak herkesi eyleme katılmaya davet etti. Eyleme, AP milletvekilleri Marc Botenga, Danilo Della-Valle ve Lynn Boylan da destek verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde, 16 Haziran'da bir kilisede açlık grevi başlatacak grup ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarından çalışanlar, Gazze'deki soykırımın durdurulması talebiyle Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde, 16 Haziran'da bir kilisede açlık grevi başlatacak grup ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarından çalışanlar, Gazze'deki soykırımın durdurulması talebiyle Filistin'e destek gösterisi düzenledi.