AB Komisyonu ve NATO Genel Sekreteri Rutte Savunma Zirvesi Öncesi Toplandı

AB Komisyonu ve NATO İşbirliğini Güçlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek savunma zirvesi öncesi Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda, iki örgüt arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atılması hedeflendi.

Toplantıda Ele Alınan Konular

NATO'dan yapılan resmi açıklamaya göre, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında organize edilen toplantıya Rutte de katıldı. Görüşmelerde, savunma hazırlığı ve savunma üretiminde artış konuları üzerinde duruldu. İki kuruluşun stratejik önceliklerinin uyumlaştırılmasına yönelik çabaların desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Güvenlik Tehditleri ve Ortak Çıkarlar

Rutte, toplantıda, "güvenlik tehditlerinin küresel ölçekte arttığı bir dönemde" ortak değerlerin ve çıkarların korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, halihazırda "iyi temel üzerine inşa edilmiş işbirliğini sürdürme" niyetini ifade etti.

AB ve NATO Yakın İşbirliği İçinde

Ursula von der Leyen, sosyal medya aracılığıyla Rutte'ye toplantıya katılımı için teşekkür ederek, AB ve NATO’nun yakın işbirliği içerisinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Rutte ise X sosyal medya platformunda, "NATO ve AB'nin birlikte nasıl daha yakın çalışabileceğine dair verimli bir tartışma gerçekleştirdik. Daha fazla yatırım yapmalı ve savunma sanayi üretimini artırmalıyız," dedi.

3 Şubat Savunma Zirvesi Bekleniyor

AB liderleri, 3 Şubat'ta, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa başkanlığında düzenlenecek ilk savunma zirvesinde bir araya gelecek. Zirveye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer da katılacak.