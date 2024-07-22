AB ve Ermenistan Arasında Vize Serbestisi Görüşmeleri Başlıyor

AB'den Ermenistan ile Vize Serbestisi Açıklaması

Avrupa Birliği, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerini başlatma kararı aldığını bildirdi. Bu karar, AB Konseyi tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile duyuruldu.

Memnuniyetle Duyurulan Adım

AB Konseyi, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerinin başlatılmasından duydukları memnuniyeti vurgulayarak, vize serbestisi imkanının ancak "kriterlerin tam olarak yerine getirilmesi" durumunda değerlendirileceğini belirtti. Bu kriterlerin saptanması ve değerlendirilmesi süreçlerinden ise Konsey ve üye ülkelerin sorumlu olacağı ifade edildi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan Açıklama

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan bu görüşmelerden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Büyük bir önem taşıyan bu kararı "tarihi" olarak değerlendiren Mirzoyan, "Bu, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında ortak değerler ve ilkeler temelinde derinleşen bir ortaklık için çok önemli bir kilometre taşıdır," ifadelerini kullandı.

Vize Serbestisi ile Kolaylaşacak Seyahatler

Vize serbestliği, Ermenistan vatandaşlarına Şengen Bölgesi'ndeki ülkelere vize olmadan kısa süreli ziyaret yapma imkanı tanıyacak. Ancak görüşmelerin sonuçlanmasının birkaç yılı bulabileceği belirtiliyor.