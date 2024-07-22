Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AB ve Ermenistan Arasında Vize Serbestisi Görüşmeleri Başlıyor

AB, Ermenistan ile vize serbestisi üzerinde görüşmelere başlayacağını açıkladı. Bu karar, iki taraf arasındaki ilişkileri güçlendirebilir.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:08
AB ve Ermenistan Arasında Vize Serbestisi Görüşmeleri Başlıyor

AB'den Ermenistan ile Vize Serbestisi Açıklaması

Avrupa Birliği, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerini başlatma kararı aldığını bildirdi. Bu karar, AB Konseyi tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile duyuruldu.

Memnuniyetle Duyurulan Adım

AB Konseyi, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerinin başlatılmasından duydukları memnuniyeti vurgulayarak, vize serbestisi imkanının ancak "kriterlerin tam olarak yerine getirilmesi" durumunda değerlendirileceğini belirtti. Bu kriterlerin saptanması ve değerlendirilmesi süreçlerinden ise Konsey ve üye ülkelerin sorumlu olacağı ifade edildi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan Açıklama

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan bu görüşmelerden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Büyük bir önem taşıyan bu kararı "tarihi" olarak değerlendiren Mirzoyan, "Bu, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında ortak değerler ve ilkeler temelinde derinleşen bir ortaklık için çok önemli bir kilometre taşıdır," ifadelerini kullandı.

Vize Serbestisi ile Kolaylaşacak Seyahatler

Vize serbestliği, Ermenistan vatandaşlarına Şengen Bölgesi'ndeki ülkelere vize olmadan kısa süreli ziyaret yapma imkanı tanıyacak. Ancak görüşmelerin sonuçlanmasının birkaç yılı bulabileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme