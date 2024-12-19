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Abbas: Filistin'in BM'ye Tam Üyeliği Bölgedeki İstikrar İçin Kritik

Filistin Devlet Başkanı Abbas, bölgede istikrar için Filistin'in BM'ye tam üye olmasının şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:26
Abbas: Filistin'in BM'ye Tam Üyeliği Bölgedeki İstikrar İçin Kritik

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının yolu olarak ülkesinin Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını ve uluslararası alanda daha fazla tanınmasını gösterdi. Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar yapan Abbas, Filistinlilerin her gün katliam, soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme politikalarına maruz kaldığını ifade etti.

Abbas, Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım girişinin gerçekleştirilebilmesi gerektiğini dile getirdi. BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının derhal uygulanmasının önemini vurgulayan Abbas, uluslararası toplumdan Gazze Şeridindeki sorumluluklarını üstlenmesini ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini talep etti.

Mahmud Abbas, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için, Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletlere tam üye olması ve uluslararası alanda daha fazla tanınması gerekiyor." Ayrıca, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesi için mali destek sağlanması çağrısında bulundu.

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