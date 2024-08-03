ABD'de 11 Eylül Saldırılarını Planlayan Üç Kişinin Anlaşması İptal Edildi

Önemli Gelişme: 11 Eylül Saldırılarının Suçluları ile Anlaşma Feshedildi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, 11 Eylül saldırılarını planladığı iddia edilen üç şahısla yapılan askeri savcılık anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı. Bu açıklama, Pentagon’un resmi web sitesinden yayımlandı.

İlgili İsimler ve Anlaşmanın Detayları

Haberinde Austin, 11 Eylül saldırılarının ana planlayıcıları olarak nitelendirilen Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet El Havsavi ile yapılan anlaşmanın feshedilmesine dair bilgi verdi. Bakan, “Konunun ciddiyeti nedeniyle, bu karar yetkisinin benim elimde olduğunu belirtmek isterim. Derhal geçerli olmak üzere bu anlaşmayı geri çekiyorum.” ifadelerini kullandı.

Askere Alınan Yönetmelikler ve Aile Tepkileri

ABD basınında çıkan haberlere göre, askeri savcılık, 11 Eylül kurbanı ailelerinden gelen tepkiler üzerine, söz konusu şahısların yeterli yargılamaya tabi tutulmadığı hissiyatını artırdı. Yayınlanan açıklamada, bu kişilerin suçlamaları kabul ettiklerinde ölüm cezası yerine müebbet hapis cezasını kabul ettikleri duyurulmuştu. Ancak, kamuoyuna yansıyan anlaşmanın detayları gizli tutuldu.

Davanın taraflarından olan 11 Eylül saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerinin, bu gelişmeye itiraz edeceği devan ediliyor.