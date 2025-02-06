ABD'de Binlerce Kişi Trump'ın Göçmen Politikasını Protesto Etti

ABD'de binlerce kişi, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana uyguladığı göçmen politikalarını protesto etmek amacıyla eyaletlerde bir araya geldi.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, sosyal medya üzerinden organize edilen #50501 etiketi ile protestocular, öğleden sonra eyaletlerdeki Kongre ve belediye binaları önünde toplandı. Protestolara katılan binlerce insan, Trump'ın göreve başlamasının ardından savunulan "göçmen hakları karşıtı" politikaları ve "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldıran kararlar aleyhine geniş çaplı gösteriler düzenledi.

Protestocular, Trump'ın ve Cumhuriyetçi politikacıların benimsediği "Proje 2025" kapsamında hayata geçen uygulamalara karşı durduklarını belirtti.

Gösterilerin Yaygınlaşması Bekleniyor

Michigan eyaletinin Lansing kentindeki protestolara katılan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Carrie Rheingans, bu gösterilerin "insanlık için gerçekleştirildiğini" ifade ederek, ilerleyen günlerde daha fazla protesto gerçekleşeceği yönünde sinyaller verdi.

Texas eyaletinin Austin kentinde, protestocuların yazdığı "Biz insanlar olarak Proje 2025'i reddediyoruz" yazılı pankartların yanı sıra, katılımcılardan birinin "Bir göçmenin kızı olmaktan gurur duyuyorum" yazılı pankart taşıdığı gözlemlendi.

Minnesota eyaletindeki gösterilerde ise protestocular, Amerikan ve Meksika bayraklarıyla eyaletin Kongre binası önünde toplandı. California'da ise, katılımcılar "Faşizmle savaş!" yazılı pankartlarla sokakları terk etmedi.

Protestocular, ünlü iş insanı Elon Musk ve Trump'ın politikalarını da eleştirdi.

Trump'ın Göçmen Karşıtı Kararları

Göreve başladığı günden itibaren, göçmen politikalarında köklü değişiklikler yapmayı amaçlayan Trump, Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını ortadan kaldırma kararı almıştı. Bunun yanı sıra, yasal yollarla göçü mümkün kılan "CBP One" uygulamasını da kaldırdığı duyurulmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenler" için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin inşasını talimatlandırmış, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" öne sürmüştü.