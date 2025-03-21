ABD'de İki Kişi, İranlı Gazeteci Alinejad'ı Öldürme Planından Suçlu Bulundu

ABD'nin New York eyaletinde, jüri, İran asıllı rejim karşıtı gazeteci Masih Alinejad'ı öldürmeyi planlayan iki kişiyi suçlu buldu.

İddialara göre, Rafat Amirov ve Polad Omarov adlı kişiler, Alinejad'ı evinde öldürmeyi tasarladıkları gerekçesiyle federal mahkemede yargılanıyordu. Mahkeme, iki sanığı, Alinejad'ı 'öldürmeyi planlamaktan' hüküm giydirdi.

Alinejad, kendisini öldürmeye çalışanların 3 yıl aradan sonra suçlu bulunmasından ötürü hissettiği rahatlığı dile getirdi. Omarov'un avukatı, karşılaştıkları sonuç hakkında saygı duyduklarını ancak temyiz sürecine gireceklerini ifade etti. Amirov'un avukatı ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD federal savcıları, Ekim 2024'te İran Devrim Muhafızları Ordusu generali Ruhollah Bazghandi ile birlikte 3 kişiyi, Alinejad'ı öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle suçlamıştı.

Masih Alinejad'ın Kaçırılma Girişimi

Alinejad, 15 Temmuz 2021'de, aksiyon dolu bir olayın merkezinde yer aldı. İranlı istihbarat ajanlarının kendisini kaçırmak için planlar yaptığı öne sürüldü. Kaçırma girişiminde bulunan dört şüpheli, Alinejad'ı Brooklyn'de bir sahil mahallesinden askeri bir sürat teknesi kullanarak Venezuela'ya kaçırmanın yollarını araştırdığı iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, yapılan suçlamaları Hollywood benzeri senaryolar olarak nitelendirerek, 'temelsiz ve saçma' olarak eleştirmişti.