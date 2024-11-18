ABD'de Paketli Havuçlarda Koli Basili Bakterisi Tespit Edildi

Organik Havuçlarda Koli Basili Alarmı

ABD'nin 18 eyaletinde paketlenmiş organik havuçlarda koli basili (E.Coli) bakterisine rastlandığı bildirildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bakterinin bir firmaya ait ürünlerde tespit edildiği belirtildi.

Hastalananlar ve Olayın Ciddiyeti

Açıklamada, koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. CDC, müştelerine satın aldıkları ürünleri kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Söz konusu firmanın paketli havuçlarının tamamı market raflarından toplatıldı.

Koli Basili Bakterisi Hakkında Genel Bilgi

İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili, genellikle zararsızdır. Ancak bazı türleri, gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. CDC'ye göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 70 bin koli basili enfeksiyonu kaydedilmektedir ve bu enfeksiyonlar sonucu her yıl 2 binden fazla kişi tedavi altına alınmaktadır.

Geçmişteki Olaylar

Daha önce ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde de koli basili bakterisi tespit edilmiş ve 104 kişi hastalanmıştı. Bu durum, gıda güvenliği konusunun ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.