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ABD'de şok kefalet talebi: Timur Cihantimur'a 2 Milyon Dolarlık Ret!

Timur Cihantimur, ABD'de tutuklu bulunduğu Manson Gençlik Enstitüsü ıslahevinin kötü koşullarından şikayetçi oldu 2 milyon dolar kefaletle serbest kalma talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:36
ABD'de şok kefalet talebi: Timur Cihantimur'a 2 Milyon Dolarlık Ret!

İstanbul’da 1 Mart tarihinde ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Cihantimur, ABD’de tutuklu bulunduğu ıslahevinin koşullarından memnuniyetsizlikle 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmak istedi. Ancak Savcı Kristen A. Kearney, Cihantimur’un serbest bırakılmasının yeniden kaçma riskini artıracağını belirterek talebe itiraz etti.

timur cihantimur

Eylem Tok’un Durumu ve İade Davası

Cihantimur’un annesi Eylem Tok da Türkiye’ye iade davasıyla ilgili ABD’deki Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde hâkim karşısına çıkacak. Tok, 14 Haziran’da tutuklanmış ve mahkemeye 18 Haziran’da çıkarılmıştı. Hâkim Donald L. Cabell, ‘suçluyu koruma’ suçundan Türkiye’ye iadesi talep edilen Tok’un davasını 27 Haziran’a ertelemişti. Tok’un tutukluluğuna devam kararı verilmiş olup davanın 1 Temmuz’a ertelendiği açıklanmıştı.

Cihantimur’un İtirazı ve Mahkeme Süreci

Cihantimur, avukatları aracılığıyla ıslahevi şartlarını eleştirerek müvekkilinin kötü muamele gördüğünü ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmadığını iddia etti. Savcı Kearney ise Cihantimur’un kefaletle serbest bırakılmasının kaçma riskini azaltmayacağını belirtti. 

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