ABD'deki Yatılı Okul Skandalı: 973 Yerli Çocuk Hayatını Kaybetti

ABD'de Yatılı Okullarda Hayatını Kaybeden Yerli Çocuklar

1819-1969 yılları arasında, hükümet destekli yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Deb Haaland tarafından yürütülen bir soruşturma, bu dönemde kurulan 400'den fazla yatılı okulda yerli çocukların zorla asimile edilmesi amacıyla birçok mezarın bulunduğunu gözler önüne serdi.

Ölümlerin Sebepleri Belirsiz

Soruşturma kapsamında, ölümlerin nedenine dair net bulgular bulunmadı. Ancak yetkililer, çocukların ölümünün hastalık, kaza ve cinsel istismar gibi sebeplerle gerçekleşmiş olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Bu Unutulmuş Tarih Yeniden Anılmalı

Yerli kökene sahip Bakan Haaland, o dönemde yerli çocukların kimliklerini ve kültürel bağlarını unutmaya mahkûm edildiğini belirtti. 11 yaşında bir yatılı okula gönderilen Donovan Archambault, "(Yatılı okul yıllarında) saçım zorla kesildi. Ana dilimi konuşmama izin verilmedi. Bizden özür dilenmeli. Bizler unutulmuş bir tarihin parçasıyız," diyerek yaşadığı travmayı ifade etti.

Yerli Çocuklar İçin Daha Fazla Destek Şart

Yetkililer, yatılı okul travmaları yaşayan bireylerin iyileşme süreçlerine destek olunması gerektiğine dikkat çekti. Ulusal Yerli Amerikan Yatılı Okulları Rehabilite Koalisyonu verilerine göre, 1926 yılında yerli nüfusun %80’inden fazlasını temsil eden 60 bin çocuk, federal hükümet veya dini organizasyonlar tarafından işletilen yatılı okullara yerleştirildi.