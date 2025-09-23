ABD'den Arjantin'e Destek: Bessent "Tüm Seçenekler Masada"

Hazine Bakanı, Arjantin'i "sistemik açıdan önemli" bir müttefik olarak nitelendirdi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik krizle mücadele eden Arjantin için Washington'ın destek seçeneklerini değerlendirdiğini duyurdu. Bessent, ülkeyi Latin Amerika'da "sistemik açıdan önemli bir müttefik" olarak tanımladı.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine Bakanlığı, yetki alanı içinde Arjantin’i desteklemek için gerekeni yapmaya hazır. İstikrar için tüm seçenekler masada." ifadelerini kullandı.

Bakan, değerlendirme kapsamındaki seçeneklerin swap hatları, doğrudan döviz alımları ve Hazine’nin Döviz İstikrar Fonu aracılığıyla dolar cinsinden devlet borcu alımları gibi adımları içerebileceğini belirtti.

Bessent, Arjantin’de özel yatırımlar için büyük fırsatlar bulunduğunu vurguladı ve "Arjantin'in yeniden büyük olacağını" kaydetti. Ayrıca, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin mali disiplin ve büyüme yanlısı reformlara verdiği desteğin, ülkenin uzun süredir devam eden gerileme döngüsünü kırmak için gerekli olduğunu söyledi.

Bessent sözlerine, "Benim nisan ayındaki açıklamalarım, Arjantin halkına ve Başkan Milei’ye olan bağlılığımızı açıkça ortaya koyuyor." ifadesiyle devam etti ve ABD Başkanı Donald Trump ile Milei’nin bugün Manhattan’da bir araya geleceğini, toplantının ardından detayların paylaşılacağını kaydetti.