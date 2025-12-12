DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.894,57 -0,73%
BITCOIN
3.938.320,77 -0,77%

Şırnak'ta Kar Esareti: Kato Dağı'nda Eksi 20 Derecede Yol Açma Mücadelesi

Şırnak Kato Dağı'nda eksi 20°C'ye varan soğukta Beytüşşebap ekipleri, 3 bin 200 rakımlı Tuzluca köyü yolunu dozer ve loderlerle açmak için aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:24
Şırnak'ta Kar Esareti: Kato Dağı'nda Eksi 20 Derecede Yol Açma Mücadelesi

Şırnak'ta Kar Esareti: Kato Dağı'nda Eksi 20 Derecede Yol Açma Mücadelesi

Karlı ve dondurucu koşullarda aralıksız çalışmalar

Şırnak'ta ekipler, Kato Dağı etrafında yoğun karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşerken, kapalı yollar teker teker açılmaya çalışılıyor.

Beytüşşebap İlçe Özel İdare ekipleri, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 3 bin 200 rakımlı Kato Dağındaki Tuzluca köyü yolunu açmak için ağır iş makineleriyle sahada. Dozer ve loder gibi araçlarla yürütülen çalışmalarda kardan tüneller açılarak yolların ulaşıma açılması hedefleniyor.

Ekipler, tipi nedeniyle açılan yolun ikinci gün yeniden karla dolduğunu bildiriyor. Bu zorlu koşullara rağmen ekipler nöbetleşe çalışarak, kış boyunca kar nöbetini aksatmadan sürdürüyor ve kapalı yolları aşama aşama trafiğe açıyor.

Yetkililer, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve bölgede karla mücadele çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü belirtiyor.

Şırnak'ta kar esareti: Ekipler eksi 20 derecede çalışıyor

Şırnak'ta kar esareti: Ekipler eksi 20 derecede çalışıyor

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
KTÜ'de Kadın Doğum Profesörü Tutuklandı: Hastadan 150 Bin TL Fazla Ücret İddiası
3
MUSKİ Karabörtlen’de İçme Suyu Hatlarını Kamusal Alana Taşıyor
4
Antalya'da Atık Kumaşlar Kadınların Emeğiyle Yılbaşı Maskotlarına Dönüştü
5
Vali Sözer Yalova'daki Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına Katıldı
6
Patnos İyilik Elçileri Derneği, Sobadan Yanan Aileye Destek Başlattı
7
Nevşehir'de Halk Günü'ne Yoğun İlgi: Başkan Rasim Arı Vatandaşla Buluştu

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda