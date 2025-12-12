Şırnak'ta Kar Esareti: Kato Dağı'nda Eksi 20 Derecede Yol Açma Mücadelesi

Karlı ve dondurucu koşullarda aralıksız çalışmalar

Şırnak'ta ekipler, Kato Dağı etrafında yoğun karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşerken, kapalı yollar teker teker açılmaya çalışılıyor.

Beytüşşebap İlçe Özel İdare ekipleri, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 3 bin 200 rakımlı Kato Dağındaki Tuzluca köyü yolunu açmak için ağır iş makineleriyle sahada. Dozer ve loder gibi araçlarla yürütülen çalışmalarda kardan tüneller açılarak yolların ulaşıma açılması hedefleniyor.

Ekipler, tipi nedeniyle açılan yolun ikinci gün yeniden karla dolduğunu bildiriyor. Bu zorlu koşullara rağmen ekipler nöbetleşe çalışarak, kış boyunca kar nöbetini aksatmadan sürdürüyor ve kapalı yolları aşama aşama trafiğe açıyor.

Yetkililer, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve bölgede karla mücadele çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü belirtiyor.

