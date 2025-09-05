DOLAR
ABD'den Orta Amerika vatandaşlarına vize kısıtlaması: ÇKP ile işbirliği yapanlar hedefte

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika'da Çin Komünist Partisi ile işbirliği yapan, destek veren veya finanse eden vatandaşlara vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:02
ABD, Orta Amerika vatandaşlarına yeni vize kısıtlaması getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika ülkelerinde bulunduğu süre içinde Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile işbirliği yapan, partiye destek sağlayan veya finanse eden vatandaşlara yönelik vize kısıtlaması uygulayacağını duyurdu.

Detaylar ve kapsam

Açıklamada, yeni politikanın "ÇKP adına faaliyet gösteren ve bölgede hukukun üstünlüğünü zedeleyen faaliyetleri yönlendiren, onaylayan, finanse eden veya bu faaliyetlere önemli destek sağlayan" kişileri hedef aldığı belirtildi.

Ayrıca, daha önce bu tür faaliyetlerde ÇKP ile işbirliği içinde olan bazı Orta Amerika vatandaşlarına karşı kısıtlamalar uygulamak için adımlar atıldığı vurgulandı.

Sonuçları

Açıklamada, bu kapsamda belirlenen kişilerin ve birinci derece akrabalarının genel olarak ABD'ye girişlerinin engellenebileceği kaydedildi.

Politika, bölgedeki faaliyetlerin kaynağını ve etkilerini sınırlamayı amaçladığını bildirdi.

