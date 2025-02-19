ABD'den Sınır Dışı Edilen 300 Düzensiz Göçmen Panama'da Tutuluyor

ABD'den Sınır Dışı Edilen Düzensiz Göçmenler Panama'da

ABD'den sınır dışı edilen yaklaşık 300 düzensiz göçmen, ülkelerine dönüş işlemleri tamamlanana kadar Panama'da bir otelde tutulmaktadır. Yetkililer, Panama'nın ABD'den sınır dışı edilen, ancak ülkelerine direkt gönderilemeyen göçmenler için "köprü ülke" konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu göçmenlerin çoğunluğu İran, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Nepal, Sri Lanka ve Çin gibi Asya ülkelerinden geliyor. Panama yetkilileri, konaklamayla ilgili tüm masrafların ABD tarafından karşılandığını duyurdu.

Gönüllü Dönüş ve Geçici Konaklama

Panama Kamu Güvenliği Bakanı Frank Abrego, sınır dışı edilen 299 kişiden 171'inin ülkelerine dönmeye gönüllü olduğunu, dönüş yapmayı kabul etmeyenlerin ise geçici olarak ülkenin Darien eyaletinde bir tesiste tutulacağını açıkladı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından, göçmenlerin dönüş işlemlerinin Darien eyaletine bağlı Meteti kasabasında yürütülmesi için ABD'ye teklif sunduğunu belirtti. Mulino, "Bu süreçte Panama'yı bir geçiş noktası olarak kullanacağız ve burada transferler gerçekleştirilecektir. ABD, tüm masrafları karşılayarak süreci sorunsuz şekilde yönetebilir. Panama, bu işe 1 dolar bile yatırmayacak." şeklinde ifade etti.