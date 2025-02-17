ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'den Suudi Arabistan'a Geçti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan’a Ulaştı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu'da yürüttüğü diplomatik tur kapsamında İsrail'den Suudi Arabistan'a geçti. Suudi Arabistan devlet televizyonunun aktardığı bilgiye göre, Rubio, ülkeye yaptığı ilk resmi ziyarette başkent Riyad'a ulaştı.

Önemli Diplomatic Görüşmeler

ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Şubat'ta Bakan Rubio'nun 13-18 Şubat tarihleri arasında Almanya, İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'de üst düzey diplomatik görüşmelerde bulunacağını açıklamıştı. Cumartesi günü İsrail'e gelen Rubio, İsrailli yetkililerle Gazze Şeridi, Suriye, Lübnan ve İran konularını ele aldı.

Rubio, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "İsrail'e dönmek, kararlı dostluğumuz ve dayanışmamız nedeniyle önemliydi. İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'tan daha büyük bir müttefiki olmadı," ifadelerini kullandı.

Hamas ile İsrail Arasındaki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak'ta Gazze Şeridi'ndeki Netzarim Koridoru'nun Filistinlilerin geçişine açıldığı bildirildi. İsrail ordusu, 9 Şubat'ta bu bölgeden çekildi.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta geçici olarak hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı. Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1.135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Ateşkes anlaşmasında üç aşama yer alıyor. Birinci aşamada toplam 1,900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor. Hamas, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin sayısıyla ilgili resmi bir açıklama yapmamışken, İsrail basını ise 73 İsrailli esirin Gazze'de kaldığını bildirdi.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Yerinden Edilmesi Planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını belirtti. Trump, Gazze'nin tamamen yıkım altında olduğunu belirterek, bu bölgedeki Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim alanlarına gitmesinin daha iyi olacağını savundu.